Tennis, novità al Roland Garros: dal 2020 tutti i quarti di finale si giocheranno sul Centrale

Mentre sono ancora in corso gli Australian Open, arrivano novità interessanti dal secondo Grand Slam in calendario, il Roland Garros. Infatti, gli organizzatori del Major francese hanno deciso di cambiare istituire delle variazioni riguardo alla sede dei quarti di finale, che dal 2020 di disputeranno tutti presso il Centrale, e anche riguardo agli orari dei match delle semifinali maschili. Il campo principale parigino, il Philippe Chatrier, ospiterà dunque tutte le partite dei quarti di finale, come è già riscontrabile sul sito ufficiale del torneo nella sezione relativa alla vendita dei biglietti. Sul Centrale sarà possibile ammirare nell'arco delle due giornate tutti i migliori 8 giocatori della rassegna francese, sia per quanto riguarda il tabellone maschile sia per quello femminile. Ci saranno due sessioni al giorni: quella diurna comincerà alle ore 12, mentre quella notturna ...

