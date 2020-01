Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Robert e Joshua scoprono che Valentina ha cercato di uccidere Christoph! (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un dramma a due facce sta per iniziare per la famiglia Saalfeld. Nei prossimi episodi italiani di Tempesta d’amore il clan di albergatori verrà infatti sconvolto dal terribile attentato a Christoph (Dieter Bach), non sapendo che la causa di tutto è l’esponente più giovane dell’altro lato della famiglia… Ecco dunque cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Valentina investe Christoph Eva e Valentina, Tempesta d’amore © ARD/Christof Arnold Arrivato al Fürstenhof con l’intento di mettere le mani sull’hotel a cinque stelle e cacciare i parenti “illegittimi”, non si può certo dire che Christoph si sia fatto molti amici in questi anni. Due fatti in particolare hanno però per sempre minato il suo rapporto con il resto della famiglia: il suo tentativo di usare la malattia di Valentina (Paulina ... tvsoap

