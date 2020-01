Suso: «Ho lottato contro tutti per venire al Siviglia» (Di giovedì 30 gennaio 2020) Suso ha espresso le prime considerazioni da nuovo giocatore del Siviglia: «Volevo venire qui da tempo» Suso ha espresso le prime considerazioni da nuovo giocatore del Siviglia: «Il Milan e il Siviglia sapevano bene che volevo venire qui. Ho vissuto settimane difficile, abbiamo dovuto lottare contro tutti, ma la cosa importante è che adesso sono al Siviglia. Volevo venirci da tanto tempo, ci abbiamo provato anche l’estate scorsa». «Questo è il posto giusto per far decollare la mia carriera una volta per tutte. Mister Lopetegui mi conosce meglio di chiunque altro: ho fatto con lui tutte le giovanili della nazionale, oltre a debuttare con la Roja. Sono davvero felice», ha concluso l’ex esterno del Milan. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

