Suso al Siviglia, triste congedo dal Milan. Il Chelsea sonda Mertens (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Non illuminerà più San Siro Jesus Suso che, per la verità, non lo faceva già da tempo. Lo spagnolo torna nella madrepatria. Poco dopo le 15 lo sbarco a Siviglia. Ad attenderlo il ds Monchi, ex Roma, e una nuova avventura. A margine delle viste mediche l’esterno si legherà al nuovo club. Sarà un prestito oneroso con obbligo di riscatto per totali 22 milioni di euro che scatterà qualora il Siviglia dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Suso lascia, dunque, il Milan dopo 24 gol e un 2020 da spettatore (fischiato) a San Siro. L’involuzione del calciatore è stata netta nel passaggio da Giampaolo a Pioli, anche per l’effetto del cambio modulo imposto dall’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Nel 4-4-2 non c’era posto per l’estro, peraltro molto ingabbiato negli ultimi mesi, di Suso. Mertens-Chelsea è difficile Per un ... open.online

