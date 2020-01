Suso, addio al Milan: le cifre della cessione al Siviglia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La storia di Suso e del Milan è arrivata al capitolo finale. Lo spagnolo, finito nel mirino di critica e tifosi per una stagione decisamente negativa, va al Siviglia a caccia di quella fortuna che in maglia rossonera ha avuto solo a fasi alterne, senza riuscire a mostrare continuità.La formula è quella del prestito per un anno e mezzo con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento da parte degli spagnoli della qualificazione alla Champions League. In caso positivo, il Milan avrà in tasca una plusvalenza da 20 milioni di euro garantita. Altrimenti la ruota si rimetterà in movimento anche se l'intenzione di tutti, Siviglia compreso, è che il finale porti al trasferimento definitivo dell'ala destra.La partenza di Suso viene salutata con sollievo dalla stragrande maggioranza di tifosi Milanisti. Non sono bastati i 21 gol dal giorno dello sbarco nel 2015 per farlo amare. Giocatore di ... panorama

MilanLiveIT : #Milan, addio #Suso: è già partito per #Siviglia - ohsoalexx : 29 gennaio: compleanno di mia mamma ma soprattutto giorno dell’addio di Suso, oggi si festeggia - alebisix : Dell’addio di Suso una cosa è certa: il #SusoSessualismo resterà per sempre nella storia. -