Superenalotto 28 gennaio 2020: vinti 67 milioni di euro, ecco dove (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Superenalotto 28 gennaio 2020: vinti 67 milioni di euro, ecco dove C’è chi con una schedina da 2 euro ha vinto circa 209 milioni di euro, chi invece si è dovuto “accontentare” di 67 milioni di euro. E così ieri martedì 28 gennaio 2020 un giocatore che ha timbrato un biglietto presso una tabaccheria di Arcola, in provincia di La Spezia, ha visto la fortuna baciarlo sulla guancia: un bacio del valore di 67.218.272,10 euro. Oltre 67 milioni di euro vinti in una tabaccheria che, peraltro, porta un nome emblematico: Il Quadrifoglio. Superenalotto 28 gennaio 2020: i numeri vincenti ecco i numeri del Superenalotto estratti nella serata di ieri: Numeri usciti: 16 – 21 – 33 – 50 – 57 – 89Numero Jolly: 52Numero Superstar: 26 L’ultima vincita è stata lo scorso settembre, quando a Montechiarugolo, in provincia di Parma, un altro fortunato ha vinto 66,4 milioni di euro, una ... termometropolitico

