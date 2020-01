Superbowl 2020 orario, tv e streaming: programma San Francisco 49ers-Kansas City Chiefs (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La partita più attesa dell’anno è ormai alle porte. Il cinquantaquattresimo Super Bowl sarà di scena nella notte tra il 2 e 3 febbraio dalle ore 00.40 all’Hard Rock Stadium di Miami, Florida. Saranno i Kansas City Chiefs a sfidare i San Francisco 49ers in uno scontro che si annuncia quanto mai vibrante e imprevedibile. Da un lato, infatti, vedremo i campioni della AFC, guidati da un Patrick Mahomes stellare con le sue armi letali che prendono il nome di Williams come running back, Hill come ricevitore e Kelce come tight end. I californiani, invece, che hanno demolito i Green Bay Packers nel Championship della NFC, proporranno la loro straordinaria difesa e un running game che sembra davvero non avere limiti. IN TV – Il cinquantaquattresimo Super Bowl si potrà seguire su DAZN in diretta in lingua originale o in italiano in streaming su pc, tablet o smart-phone, mentre ... oasport

iandsport : - superbowlad : 2020 SQUARESPACE – Winona in Winona - badtasteit : Ricomincio da Capo: #BillMurray torna nei panni di Phil Connors per uno spot del #SuperBowl -