Super Nintendo World, il parco divertimenti per giocare a Super Mario nella vita reale (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il mondo dei parchi divertimento sta per arricchirsi di un nuovo capitolo ad alta concentrazione di tecnologia: Super Nintendo World. L’attrazione aprirà nel prossimo luglio all’interno degli Universal Studios Japan di Osaka in tempo per l’inizio delle Olimpiadi di Tokyo del 2020 e ti consentirà di immergerti nel mondo virtuale ideato dal colosso giapponese, trasformandoti in un personaggio di Super Mario ma nella vita reale. Dovrai saltare per evitare gli ostacoli, rincorrere i funghi per guadagnare punti e riuscire ad arrivare in cima al castello per salvare la principessa Peach. Super Nintendo World Basterà indossare un braccialetto, sincronizzarlo allo smartphone e il gioco è fatto: il «Power Up Band» ti permetterà di conquistare punti e denaro digitale per sfidare amici e parenti a dominare una gigantesca classifica tra tutti gli utenti che ti farà vincere gadget, buoni sconto e ... gqitalia

