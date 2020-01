Sulle foreste italiane vige l’anarchia: i tagli non si fermano nemmeno nelle zone sotto tutela (Di mercoledì 29 gennaio 2020) L’appello apparso su Change.org relativo alla tutela delle foreste italiane, cui ho dato spazio condividendone i principi conservazionisti, ha suscitato una replica da parte dei professori Renzo Motta e Giorgio Vacchiano. A questa, per completezza, hanno ritenuto di controreplicare gli estensori della petizione nella persona del dr. Marco Clericuzio dell’Università del Piemonte Orientale e dello scrittore Diego Infante. Ospito di seguito le loro note. Non vi è alcun dubbio sul fatto che la superficie forestale italiana è quasi triplicata nell’ultimo secolo, ma ciò è al di fuori della discussione in oggetto: in linea di massima, il tanto sbandierato aumento del bosco non è dovuto a una qualche iniziativa di tipo conservazionista, ma al declino delle attività agro-silvo-pastorali. Non va dimenticato, inoltre, che prendere il primo 900 come termine di paragone significa far ... ilfattoquotidiano

