Sul ‘Freccia’ senza biglietto: nigeriano aggredisce agenti Polfer (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Gli agenti della Polizia di Stato della Polizia Ferroviaria sono intervenuti nella stazione ferroviaria di Salerno, a bordo del treno Freccia Bianca diretto a Reggio Calabria, a seguito di richiesta da parte del capotreno in quanto vi era un cittadino nigeriano di anni 35 che, sprovvisto di titolo di viaggio, si rifiutava di scendere dal treno. “Alla vista degli agenti della Polfer – comunica la Polizia – lo straniero ha inveito nei confronti degli operatori e ha assunto comportamenti violenti all’indirizzo di chiunque tentava di bloccarlo. Solo grazie al deciso e determinato intervento dei poliziotti, che hanno evitato che la situazione degenerasse, anche riportando lievi contusioni, l’uomo è stato bloccato e condotto negli uffici Polfer dove è stato sottoposto a perquisizione personale e tratto in arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le ... ladenuncia

