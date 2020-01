Suburra: in arrivo la terza e ultima stagione della serie (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Questo articolo Suburra: in arrivo la terza e ultima stagione della serie è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sono incominciate le riprese della terza stagione della famosissima e amata serie televisiva Suburra, che sarà trasmessa molto presto su Netflix. Ottime notizie per tutti gli amanti della serie televisiva Suburra, di cui si annuncia siano in attivo le riprese per la terza attesa stagione, che sarà presto in onda su Netflix. Questa fortunata serie … youmovies

