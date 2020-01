Striscia la Notizia: Riki squalificato dal Festival di Sanremo? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Striscia la Notizia | Il cantante Riki rischia la squalifica dal Festival di Sanremo 2020 in quanto ha fatto ascoltare l’anteprima di un suo brano in gara Il cantante Riki, ex vincitore della sezione canto di Amici di Maria De Filippi, rischierebbe la squalifica dal prossimo Festival di Sanremo. Il motivo? Striscia La Notizia ha … L'articolo Striscia la Notizia: Riki squalificato dal Festival di Sanremo? è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

LauraFrigerio : Striscia la Notizia: Pinuccio torna a occuparsi di Sanremo, per l'affaire Riki - infoitcultura : Striscia la Notizia, bomba su Sanremo 2020: 'Riki ha violato il regolamento, deve essere cacciato' - infoitcultura : Riki: rischio squalifica Sanremo, ‘Striscia la Notizia’ piomba sulla vicenda -