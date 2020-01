Streetfighter II: vista a raggi X per il nuovo carro armato britannico (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nel prossimo futuro l’esercito del Regno Unito avrà in dotazione una versione aggiornata del carro armato da battaglia britannico Challenger II, così da rimanere al passo dei tempi sia sulle nuove tecnologie sia sui moderni teatri di battaglia. La versione modernizzata si chiamerà Streetfighter II, un nome che lascia poco all’immaginazione rispetto a quello che sarà il suo teatro di impiego principale, ovvero i contesti urbani. Tra le tecnologie che avranno a disposizione i carristi dell’Esercito di Sua Maestà ci sarà anche il sistema di visione “a raggi X” IronVision, realizzato da Elbit Systems. Il sistema IronVision Il sistema prodotto in Israele è considerato cruciale per impiegare in maniera sicura la versione da combattimento urbano del Challenger II, perché assicura una visuale “al di là” della corazza blindata del carro. Una soluzione che permette ai carristi di avere una ... it.insideover

