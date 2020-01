Strangolata a mani nude, così è morta Francesca Fantoni (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio Ha confessato l'omicidio il 28enne sospettato di aver picchiato e strangolato Francesca Fantoni, la 39enne trovata morta nel Bresciano lunedì mattina "L'ho uccisa io". Sono state necessarie ore di interrogatorio prima che Andrea Pavarini confessasse di aver ammazzato Francesca Fantoni, la 39enne trovata morta lunedì mattina nel parco dei Bersaglieri, a Bedizzole, in provincia di Brescia. È rimasto in silenzio per tre lunghi giorni negando di aver commesso il reato nonostante fosse l'unico sospettato del macabro delitto. "Non sono stato io, non c'entro nulla", aveva ribattuto con forza alle domande inquisitorie degli investigatori dopo il fermo nel carcere di Brescia. Ma poi, nella mattinata di mercoledì 29 gennaio, è crollato. Poche parole, pronunciate a testa bassa, alla presenza del giudice incaricato delle indagini preliminari: "Sì, l'ho ammazzata". I ... ilgiornale

