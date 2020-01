“Stop”. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione rimandano ancora il matrimonio. Il gossip si scatena (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, questo matrimoni non s’ha da fare. Almeno per ora. La voce ha inziato a circolare veloce e il gossip si è scatenato con fantasiose ricostruzioni. A fare chiarezza poi ci hanno pensato i diretti interessati, usciti dal salotto di Uomini e Donne, durante il party dei 40 anni di Antonello Lauretti, leader della modiva romana. Rosa Perrotta e il compagno lo hanno rivelato ai microfoni di gossip.it. La coppia ha dichiarato che il matrimonio si farà. Ci sono però, impegni più importanti da organizzare prima di sposarsi e riguardano il loro primogenito Domenico. “Ora stiamo organizzando il battesimo, dopo di che ci dedicheremo all’organizzazione del matrimonio e fisseremo una data, però adesso pensiamo prima al bambino”, ha affermato Tartaglione. “Una cosa alla volta”, ha aggiunto la Perrotta. Continua dopo la foto L’ex naufraga ha poi raccontato che sogna ... caffeinamagazine

