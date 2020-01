Stefano e Belen lasciano l’Italia? La risposta della coppia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Belen Rodriguez e Stefano De Martino lasciano l’Italia? A seguito della notizia dei guai giudiziari che i due avrebbero avuto per una lite con dei paparazzi, l’argentina e suo marito hanno fatto sapere di aver considerato l’ipotesi di lasciare l’Italia. Belen e Stefano lasciano l’Italia Mentre in Italia impazzano le notizie riguardanti i guai giudiziari che Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbero avere per una loro lite con i paparazzi risalente al 2012, i due si stanno godendo una meritata vacanza a Disneyland Paris in compagnia del figlio Santiago. In queste ore l’argentina ha fatto sapere ai suoi fan che il bambino avrebbe chiesto loro di trasferirsi per sempre nella Capitale Francese, e che lei e Stefano tutto sommato ci starebbero pensando. Fuor di dubbio che anche se i due lasciassero l’Italia dovrebbero comunque farvi ritorno di ... notizie

