Stasera tv 29 gennaio | Raiuno | Coppa Italia Inter-Fiorentina

L'amica geniale: trama, cast e anticipazioni di stasera 29 gennaio 2020 In attesa della seconda stagione che prenderà il via lunedì 10 febbraio 2020, oggi 29 gennaio alle 21:20 su Rai 2 andrà in onda L'amica geniale. L'amata serie televisiva, tratta dai romanzi dell'enigmatica scrittrice Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo, approda all'ultima puntata del primo capitolo con due appassionanti episodi.

Blade Trinity film Stasera in tv 29 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming Blade Trinity è il film stasera in tv mercoledì 29 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. La regia è di David S. Goyer. Il cast è composto da Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Ryan Reynolds, Jessica Biel, Parker Posey, Dominic Purcell, Paul Michael

Mission Impossible Rogue Nation film Stasera in tv 29 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming Mission Impossible Rogue Nation è il film stasera in tv mercoledì 29 gennaio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. TITOLO ORIGINALE: Mission: Impossible Rogue Nation USCITO IL: 19 agosto 2015 GENERE: Avventura, Azione, Thriller ANNO:

Chi vuol essere milionario? Anticipazioni stasera 29 gennaio 2020 Amate i quiz? Allora non lasciatevi sfuggire Chi vuol essere milionario. L'amato programma televisivo, in onda oggi 29 gennaio 2020 alle 21:20 su Canale 5, approda ad un nuovo e appassionante appuntamento dopo il promettente esordio della settimana scorsa in cui il concorrente in gara Enrico Remigio ha risposto correttamente alla domanda da 300.000 euro lasciando il

Stasera in tv – Cr4 La Repubblica delle donne: ospiti di oggi 29 gennaio Lo show di Pietro Chiambretti Stasera in televisione porterà il punto di vista femminile e tanti ospiti: tutte le anticipazioni su Cr4 La Repubblica delle donne Piero Chiambretti con il suo Cr4 La Repubblica delle donne con tanti ospiti e membri del cast si occuperà di attualità con ironia e con un occhio di riguardo particolare

Programmi tv di Stasera 29 gennaio: Inter-Fiorentina su Rai Uno, Chi vuol essere milionario su Canale 5 Tra i Programmi TV di stasera ci sono Inter-Fiorentina su Rai Uno e Chi vuol essere milionario su Canale 5. Tra i film di stasera 29 gennaio 2020, vi segnaliamo "Miracoli dal cielo" su Rai Movie e "La casa sul lago del tempo" su La5. Vediamo cos'altro c'è stasera in TV sui canali Rai, Mediaset e Sky.