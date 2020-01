Stasera tv 29 gennaio | Raitre | Chi l’ha visto | Anticipazioni (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Mercoledì 29 gennaio in prima serata su Raitre nuovo appuntamento settimanale con il programma Chi l’ha visto?. Nel corso della serata in studio si parlerà anche di Giusy Ventimiglia Andrà in onda in prima serata tv il programma Chi l’ha visto? condotto da federica Sciarelli, in onda mercoledì 29 gennaio su Raitre. “Chi l’ha … L'articolo Stasera tv 29 gennaio Raitre Chi l’ha visto Anticipazioni proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

matteosalvinimi : #Salvini: A stasera gli sbarchi, rispetto a gennaio dell'anno scorso, sono aumentati del SEICENTO PERCENTO! SEICENTO PERCENTO. #portaaporta - chetempochefa : In occasione del #GiornodellaMemoria del 27 gennaio, stasera a #CTCF avremo con noi la senatrice a vita Liliana Seg… - Lino78118594 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: A stasera gli sbarchi, rispetto a gennaio dell'anno scorso, sono aumentati del SEICENTO PERCENTO! SEICENTO P… -