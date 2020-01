Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 30 gennaio 2020 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Su Rai 1 quarta puntata di Don Matteo. In seconda serata Porta a Porta. Ma veniamo al prime time. Onora il padre e la madre (S12E04) - Un uomo misterioso si presenta in canonica: è Manlio, il padre che Natalina non ha mai conosciuto. Dopo le prime diffidenze, i due cominciano a legare sempre di più, anche se Don Matteo crede che l’uomo nasconda qualcosa. Ines si affeziona sempre più al PM, che è diventato il suo tutore legale, mentre Anna, che fatica a trovare un equilibrio con Marco, offre a Sergio una seconda possibilità. Su Rai 2 il film L'uomo sul treno - The Commuter (USA, 2018) di Jaume Collet-Serra con Sam Neill, Liam Neeson. Alle 23.15 Stracult Live Show. Ma vediamo la prima serata. Michael MacCauley è un uomo d'affari sessantenne che sta attraversando un momento economicamente difficile. Quotidianamente Michael prende un treno di pendolari per andare a lavoro e uno per ... blogo

pompeii_sites : Stasera a @radio3suite (22.30 circa) intervista al direttore generale @MassimoOsanna. - tvblogit : Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 30 gennaio 2020 - zazoomblog : Programmi tv Giovedì 30 gennaio 2020 Stasera in tv - #Programmi #Giovedì #gennaio #Stasera -