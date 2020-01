Stadio della Roma, chiuse le indagini: rischio processo per Marcello De Vito e Luca Parnasi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sono state chiuse le indagini nell'ambito del filone parallelo alla maxi inchiesta sullo Stadio della Roma. Sono in dieci a rischiare il processo: tra questi, il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito e il costruttore Luca Parnasi, oltre all'avvocato Camillo Mezzacapo, che avrebbe spartito le tangenti con il politico pentastellato. fanpage

PietroMazzara : Minuto 24, striscione della Sud e applausi per 60 secondi di tutto lo stadio, come avevamo chiesto ieri su… - Agenzia_Ansa : Stadio della Roma, chiuso filone: in dieci a rischio processo. Coinvolti De Vito e i costruttori Toti e Statuto.… - BfcOfficialPage : Nell’ambito delle iniziative per la Giornata della Memoria, domenica alle 10:15 una delegazione del Bologna sarà pr… -