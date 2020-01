Stadio della Roma, archiviata l’indagine per abuso d’ufficio. Virginia Raggi: “Spazzato via tutto il fango” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Per due volte la procura aveva chiesto l’archiviazione. Il giudice per le indagini preliminare di Roma, Costantino De Robbio, dopo aver chiesto altre indagini, ha archiviato l’indagine in cui la sindaca Virginia Raggi era indagata per abuso d’ufficio. L’esponente del M5s era finita nel registro degli indagati dopo un esposto presentato dall’architetto Francesco Sanvitto (in passato) per conto dell’associazione Tavolo della libera urbanistica legato alle procedure con le quale il Comune aveva scelto di pubblicare il progetto per il nuovo Stadio della Roma, approvato dalla Regione Lazio nella Conferenza dei Servizi, prima di farlo approvare dal Consiglio Comunale. Per il gip “non ci sono elementi per desumere che la sindaca”, difesa dagli avvocati Emiliano Fasulo e Alessandro Mancori, “abbia intenzionalmente agito per favorire qualcuno e non sembrano ... ilfattoquotidiano

