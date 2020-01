Stadio della Roma, archiviata la posizione di Virginia Raggi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Stadio della Roma, archiviata la posizione di Virginia Raggi. La sindaca: “E’ stato spazzato via il fango contro di me”. Roma – E’ stata archiviata la posizione di Virginia Raggi nell’indagine sullo Stadio della Roma. Il Tribunale della Capitale ha rigettato l’esposto presentato dall’architetto Francesco Sanvitto contro l’inquilina del Campidoglio. L’accusa ipotizzata era di abuso d’ufficio legato alle procedure per pubblicare il progetto della realizzazione del nuovo impianto giallorosso. Contenta la sindaca che subito dopo l’assoluzione ha commentato: “E’ stato spazzato via il fango contro di me“. Stadio della Roma, chiuso un filone di indagine L’assoluzione per Virginia Raggi è arrivata il giorno dopo la chiusura di un fascicolo sulla maxi-indagine sullo Stadio della Roma. La ... newsmondo

virginiaraggi : Avanti #AtestaAlta Archiviato il procedimento aperto nei miei confronti nell’inchiesta sullo stadio della Roma a To… - PietroMazzara : Minuto 24, striscione della Sud e applausi per 60 secondi di tutto lo stadio, come avevamo chiesto ieri su… - tancredipalmeri : Pazzesco: tutto lo stadio s’è distratto a guardare Eriksen alzarsi per riscaldarsi ed è partita l’ovazione mentre l… -