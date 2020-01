'Spesa gratis e ci aggrediscono' Il negozio ostaggio di stranieri (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Federico Garau La richiesta di aiuto del gestore di un discount Dpiù sulla Emilia Ovest e delle sue dipendenti, terrorizzate dai continui episodi di violenza: "Non sappiamo cosa fare. Chiediamo più controlli" Una disperata richiesta di aiuto nei confronti delle forze dell'ordine locali arriva dai dipendenti di un supermarcato di Modena, i quali si fanno portavoce anche dei numerosissimi clienti che quotidianamente incappano nelle medesime pericolose oltre che problematiche situazioni. I guai nell'area del centro commerciale Dpiù, collocato lungo la via Emilia Ovest, sono provocati da un gruppetto di extracomunitari, di cui pare impossibile liberarsi in maniera definitiva, come testimoniato dalle stesse vittime. Furti tra le corsie del market, violente risse, insulti ed aggressioni a tutti quei clienti che rifiutano di cedere l'obolo al parcheggio, come preteso con rabbia ... ilgiornale

