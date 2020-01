Spallanzani: no caccia a cinesi o a italiani che rientrano (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roma – “In nessun posto del mondo si prevede di ricoverare o portare in ospedale persone sane, evitiamo la caccia al cinese o all’italiano che rientra. Nessuno vuole ospedalizzare persone che arrivano e sono in buona salute”. Lo ha detto Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Inmi Spallanzani di Roma, al termine della prima riunione del tavolo tecnico-scientifico sul coronavirus nella sede dell’Iss. L'articolo Spallanzani: no caccia a cinesi o a italiani che rientrano proviene da RomaDailyNews. romadailynews

