Spal: Petagna è determinante nella manovra offensiva (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nonostante la sconfitta della Spal, Petagna è stato tra i giocatori più pericolosi. Semplici si aggrappa a lui per la salvezza Nonostante la sconfitta, Petagna è stato tra i giocatori offensivamente più importanti della Spal. Era fondamentale nella risalita della squadra, i suoi movimenti a venire incontro legavano i reparti. L’occasione più netta della Spal è nata proprio dai suoi piedi. Petagna vince il duello Spalle alla porta e con un preciso filtrante serve la sovrapposizione di Reca. D’altronde, già all’Atalanta si era affermato come attaccante in grado di valorizzare i compagni. La Spal si aggrappa a lui in una salvezza che sembra complicata, Leggi su Calcionews24.com calcionews24

AlfredoPedulla : #Napoli, offerti 4 anni e mezzo a #Pinamonti. E’ la possibile soluzione se la #Spal non apre per #Petagna. Il… - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Napoli e #Petagna sempre più vicini: la situazione - tvdellosport : ??ULTIM’ORA Offerta del @sscnapoli per Andrea #Pinamonti: il club partenopeo ha messo sul piatto un contratto quad… -