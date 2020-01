Sonia Bruganelli al vetriolo: “Elisa De Panicis non ha avuto un flirt solo con Paolo…” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sonia Bruganelli è nota per essere una donna carismatica, senza peli sulla lingua. Anche in questo caso è intervenuta sui social per lanciare una frecciatina a Elisa De Panicis, una delle prime escluse dalla casa del Grande Fratello Vip. La storia infuocata In questa storia Instagram, Sonia Bruganelli insinua che Elisa De Panicis abbia avuto non pochi flirt nel mondo dello spettacolo. “Possibile che Elisa De Panicis non abbia avuto un flirt solo con Paolo Bonolis?! E io che pensavo fosse un buon partito!”. Ahia! L'articolo Sonia Bruganelli al vetriolo: “Elisa De Panicis non ha avuto un flirt solo con Paolo…” proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

