Sondaggi politici Ipsos: per il 54% degli italiani il M5S è politicamente finito (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sondaggi politici Ipsos: per il 54% degli italiani il M5S è politicamente finito Chiuse le urne, è tempo di bilanci. La vittoria di Bonaccini in Emilia Romagna viene vista in modo opposto dai due fronti che si sono combattuti negli ultimi mesi. Il centrosinistra, dopo lo scampato pericolo, parla di rilancio del governo in chiave progressista e anti sovranista. La proposta trova la sponda del premier Conte che dopo il voto di domenica è tornato ad attaccare duramente il leader della Lega. Il centrodestra si consola con la conquista della Calabria. Salvini ha derubricato la sconfitta emilio romagnola a semplice battuta d’arresto. Il quadro, secondo il leader della Lega, non cambia: “Negli ultimi due anni abbiamo vinto in 8 regioni su 9. Rifarei tutto, dal megafono al citofono”. Gli alleati non sono del tutto d’accordo con l’analisi del segretario del ... termometropolitico

