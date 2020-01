Sondaggi elettorali Ixè: Fdi al 12% grazie ai delusi della Lega (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sondaggi elettorali Ixè: Fdi al 12% grazie ai delusi della Lega Il centrodestra è uscito sconfitto dalla tornata elettorale in Emilia Romagna. Ma c’è un partito che può guardare il bicchiere mezzo pieno. Si tratta di Fratelli d’Italia. Il buon risultato ottenuto in una delle regioni rosse per eccellenza, ha galvanizzato Fdi. I Sondaggi elettorali di Ixè per Cartabianca, realizzati subito dopo il voto di domenica, danno il partito di Giorgia Meloni al 12%, in crescita dello 0,7 rispetto alla rilevazione di una settimana fa. Ad ingrossare le fila di Fdi sono soprattutto elettori leghisti delusi. Il consenso di Fratelli d’Italia è infatti così composto: 4,2% da elettori di Fdi della prima ora, 3,7% da elettori leghisti, 1,6% da elettori di Forza Italia e poi altre piccole percentuali che comprendono anche ex pentastellati. Il travaso di voti da Lega a Fdi è evidente. ... termometropolitico

