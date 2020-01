Sondaggi dopo le regionali in Emilia-Romagna: Lega cala sotto il 30% (Di mercoledì 29 gennaio 2020) I primissimi Sondaggi elettorali realizzati dopo le elezioni regionali in Emilia-Romagna mostrano un trend opposto rispetto a quelli effettuati prima del voto. La Lega è infatti calata al di sotto del 30% mentre il Partito Democratico si è rivelato in crescita, dato espresso anche dalla tornata che ha riconfermato il candidato presidente di centrosinistra Stefano Bonaccini. Sondaggi dopo le regionali in Emilia-Romagna La rilevazione effettuata dall’istituto Ixè per Carta Bianca attesta il Carroccio al 28,2% percentuale che, seppur inferiore alle precedenti, la fa comunque rimanere prima forza politica in Italia. Non si arresta invece la crescita dell’alleato Fratelli d’Italia, che in terra Emiliano-romagnola ha quintuplicato i voti rispetto alle regionali del 2014 e che sul suolo nazionale è data al 12%, con un aumento di 0,7 punti rispetto ai Sondaggi passati. Il Partito ... notizie

fabius10scudi : @longagnani Dopo la crisi agostana dissero che la Lega era spacciata, i sondaggi la davano in discesa. Sicuramente… -