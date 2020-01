Sollevamento pesi: Giorgia Bordignon conquista il terzo posto nella Coppa del Mondo a Roma (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Continuano ad arrivare soddisfazioni per i colori azzurri nella Coppa del Mondo di Sollevamento pesi in corso a Roma: Giorgia Bordignon è infatti riuscita a salire sul podio nella gara riservata alla categoria di peso dei -64 kg femminili. La nativa di Gallarate si è ben espressa nello strappo, alzando 102 kg al terzo tentativo, conquistando il terzo posto dietro alla romena Loredana Toma, assoluta dominatrice della sfida con 113 kg, e alla canadese Maude Charron, ferma a 105 kg. Nello slancio Toma e Charron hanno fatto nuovamente gara a sé, facendo registrare i rispettivi score di 136 kg e 130 kg, lasciando molto spazio dietro di loro. Terza la cubana Marina Rodriguez, con 124 kg, appena uno in più di Bordignon, quarta con 123 kg. La classifica combinata ha premiato dunque Toma, in rappresentanza della Romania, con 249 kg, davanti alla canadese Charron, ferma a 236 kg, con Giorgia ... oasport

