Smog: sindaco Milano firma ordinanza per blocco auto domenica, ‘deroghe’ per San Siro (2) (Di mercoledì 29 gennaio 2020) (Adnkronos) – Per consentire invece a chi arriva da fuori città di lasciare l’auto e servirsi dei tram o della metro sono esclusi dal divieto di circolazione i parcheggi di interscambio in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici: Cascina Gobba, Forlanini, San Donato 1 e 2, Bisceglie, Lampugnano, Molino Dorino e San Leonardo, Famagosta. Aperto anche il tratto stradale di via Ripamonti tra il Comune di Opera e via Gagini in corrispondenza del capolinea tranviario, e il tratto stradale compreso tra le Cascine Guascona e Guasconcina ed il capolinea della linea automobilistica del trasporto pubblico locale in via Jemolo. L'articolo Smog: sindaco Milano firma ordinanza per blocco auto domenica, ‘deroghe’ per San Siro (2) CalcioWeb. calcioweb.eu

