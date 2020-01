Sky Sport Quiz Reward: su Sky Sport Uno il nuovo game show dedicato agli appassionati del settore (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Da venerdì 31 gennaio su Sky Sport Uno va in onda Sky Sport Quiz Reward, il primo game show Sportivo di Sky, condotto dal giornalista Marco Cattaneo e dal volto del Meteo di Sky Tg24 Sara Brusco.Il format, creato da Runway, ideato da Alvise Borghi e Francesco Leone, è semplicissimo: in ogni puntata quattro concorrenti, scelti tra oltre cinquemila candidati, si confrontano in quattro giochi a serata riguardanti tutte le discipline, dal calcio ai motori, dal tennis al basket, dal rugby agli Sport invernali.Sky Sport Quiz Reward: su Sky Sport Uno il nuovo game show dedicato agli appassionati del settore pubblicato su TVBlog.it 29 gennaio 2020 20:47. blogo

