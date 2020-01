Sky: Napoli-Petagna, la Spal chiede il prestito di Younes (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Buone notizie per l’affare Petagna, secondo quanto riportato a Sky SPort da Gianluca Di Marzio il Napoli sarebbe riuscito a spuntarla sulla Spal. Il club azzurro ha già investito una considerevole somma in questo mercato di gennaio, circa 103 milioni e si appresta a chiudere anche per Petagna “Petagna potrebbe fare le visite mediche già nel pomeriggio. Il calciatore resterebbe in prestito alla Spal fino a giugno. Nell’ambito dell’affare tra il Napoli e la Spal, il club di Ferrara ha chiesto Amin Younes in prestito ma il giocatore non è convinto”. L'articolo Sky: Napoli-Petagna, la Spal chiede il prestito di Younes ilNapolista. ilnapolista

