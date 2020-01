Sky: il Chelsea vuole fortemente Mertens. Manca solo il sì del Napoli (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Si continua a parlare di Dries Mertens e del Chelsea. Dopo il Guardian anche Sky conferma la trattativa in corso. Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha fatto il punto sulle ultime notizie Il Chelsea vuole fortemente Dries Mertens ed al momento Manca solo il sì del Napoli e questo non è un dettaglio perché sarebbe difficile per gli azzurri poi sostituirlo in due giorni. Il Napoli deve capire se bastano oppure no i calciatori che ci sono per poter lasciar partire adesso Mertens”€ L'articolo Sky: il Chelsea vuole fortemente Mertens. Manca solo il sì del Napoli ilNapolista. ilnapolista

