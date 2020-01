Si perdono nella giungla: madre e figli sopravvivono per 34 giorni (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una donna di 40 anni si è persa nella giungla durante un’escursione con i suoi tre figli di 14, 12 e 10 anni. La famiglia è sopravvissuta per 34 giorni nutrendosi esclusivamente di bacche selvatiche e frutta che riuscivano a trovare nella giungla della Colombia. Il comandante della Naval Force of Southern Colombia ha confermato la notizia. Il generale Sergio Alfredo Serrano ha dichiarato: “Erano in vacanza nella regione quando si sono messi in viaggio per incontrare il padre dei bambini e si sono persi, rimanendo 34 giorni dispersi“. Si perdono nella giungla: ritrovati dopo 34 giorni La segnalazione era stata data il 19 dicembre 2019. La famiglia è stata ritrovata nelle vicinanze del villaggio di La Esperanza, nel settore peruviano settentrionale al confine con la Colombia. La donna e i tre figli stavano seguendo il fiume Putumayo e senza averne consapevolezza si sono ... notizie

