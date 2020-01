Shoshannah Stern guest star di Grey’s Anatomy – Tutte le notizie sulle serie tv (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nuova guest star in Grey’s Anatomy Appena tornata dalla pausa natalizia e ancora in subbuglio per l’addio di Alex Karev (Justin Chambers), arrivato a sorpresa e senza alcuna scena di commiato degna di nota, Grey’s Anatomy guarda al futuro. Archiviato il crossover con la prima puntata di Station 19 3 (che per ovvie ragioni narrative sarà riproposto anche in Italia il 24 febbraio nella formula americana prima Station 19 e poi Grey’s Anatomy), ecco arrivare l’annuncio di una nuova guest star. Shoshannah Stern (foto via Variety) vista in Supernatural, sarà nel cast dell’episodio in onda negli USA su ABC il prossimo 13 febbraio diretto da Jesse Williams. Stern sarà la dottoressa Lauren Riley un’esperta in diagnosi, che aiuterà il dottor Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) con un paziente apparentemente incurabile. Matthew McConaughey e Nic Pizzolatto ... dituttounpop

carotelevip : RT @telesimo: #SerialPills: #29Gennaio #ManWithaPlan 4 e #Broke dal #2aprile; Shoshannah Stern in #GreysAnatomy; Margarita Levieva in #InFr… - telesimo : #SerialPills: #29Gennaio #ManWithaPlan 4 e #Broke dal #2aprile; Shoshannah Stern in #GreysAnatomy; Margarita Leviev… -