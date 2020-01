‘Sghignazza come una gallina, insopportabile…’: Paolo Bonolis, brutalmente offesa l’ex Bonas di Avanti un altro! [FOTO] (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nuova accusa ad un protagonista di Avanti un altro! Essere un personaggio pubblico ha i suoi pro ma anche i contro. Infatti grazie al proprio operato si può ricevere dei complimenti ma pure degli insulti. Ne sa qualcosa una protagonista di Avanti un altro!, il game show del preserale di Canale 5. Stiamo parlando di Laura Cremaschi, ex Bonas e attuale personaggio del mini-mondo. La ragazza nelle ultime ore è stata pesantemente criticata suo social network. Quindi dopo Paolo Bonolis, Luca Laurenti e Claudia Ruggeri, ora il popolo del web ha preso di mira la bionda modella. Ma cosa è successo? Laura Cremaschi pesantemente offesa su Instagram Nello specifico, qualche ora fa sul profilo Instagram di Avanti un altro! è stata caricata una nuova foto. La protagonista dello scatto è Laura Cremaschi, la ex Bonas che è seduta nel salottino del mini-mondo. La ragazza manda un bacio ai ... kontrokultura

KontroKulturaa : 'Sghignazza come una gallina, insopportabile...': Paolo Bonolis, brutalmente offesa l'ex Bonas di Avanti un altro!… - pelias01 : RT @marketingpmi: @valigiablu @simonespetia Simone, sei un giornalista serio e una persona perbene, nei video si sghignazza e null'altro, s… - pierpp_ : RT @marketingpmi: @valigiablu @simonespetia Simone, sei un giornalista serio e una persona perbene, nei video si sghignazza e null'altro, s… -