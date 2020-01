Sgarbi sulle elezioni regionali: “Voglio il movimento dei citofonisti” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nella puntata andata in onda il 29 gennaio del programma di La7 L’aria che tira, il parlamentare e critico d’arte Vittorio Sgarbi ha espresso la sua opinione sulle passate elezioni regionali di domenica 26, auspicando la creazione di un movimento dei citofonisti analogo a quello delle sardine. Sgarbi, peraltro unico eletto di Forza Italia alle regionali in Emilia Romagna, ha inoltre commentato il risultato della coalizione di centrodestra definendolo una vittoria se rapportato allo scenario nazionale. Sgarbi commenta le elezioni regionali Intervenendo nel dibattito in studio, Vittorio Sgarbi suggerisce come il centrodestra dovrebbe seguire la strada della politica del citofono inaugurata da Matteo Salvini: “Io vorrei fare il movimento dei citofonisti, come le sardine. Persone che suonano continuamente per essere accolte, perché in fondo bastava che quello aprisse la ... notizie

