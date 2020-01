Sex Education 2: "La masturbazione? Pensavo fosse una cosa da maschi" svela un'attrice (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Aimee Lou Wood, che anche in Sex Education 2 è tornata nei panni di Aimee Gibbs, pensava che la masturbazione fosse qualcosa di consentito solo ai maschi fino a qualche anno fa. É una scena di masturbazione che apre Sex Education 2, che non è una cosa da maschi, come ci aveva insegnato già il sesto episodio di Sex Education nella stagione 1, portandoci alla scoperta dell'autoerotismo femminile nella cameretta di Aimee. Così è strano scoprire che proprio la sua interprete, Aimee Lou Wood, abbia pensato per anni che masturbarsi fosse un diritto al maschile. In un'intervista con BBC News, la 24enne britannica ha svelato di non essere la sola: "Quando ho girato quella lunga scena di masturbazione, qualcuno mi chiedeva 'Qual è il senso di una scena del genere? Certe cose ... movieplayer

Noovyis : (Sex Education 2: 'La masturbazione? Pensavo fosse una cosa da maschi' svela un'attrice) Playhitmusic - - byaccesme : @viverevdomani La terza stagione di Sex Education ed Élite - hobililmeow : Rega ho appena finito sex education e voglio piangere DITEMI CHE GUARDARE SUBITO -