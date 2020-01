Sesso prima del matrimonio, donna presa a frustate in Indonesia. Il «boia» è un’altra donna (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una donna frustata per aver fatto Sesso prima del matrimonio, e a punirla è un’altra donna. Immagini orribili dall’Indonesia, precisamente dall’isola di Sumatra, nella provincia di Aceh: una donna completamente coperta dalla testa ai piedi è apparsa in pubblico ed è stata frustata da un ‘boia’ donna. Quest’ultima, si legge da AFP, fa parte di una nuova squadra di fustigazione composta di sole donne: nella provincia di Aceh queste pratiche sono diffuse, con punizioni corporali anche per rapporti gay, consumo di alcolici e gioco d’azzardo. Le componenti sarebbero otto, tutte addestrate come ufficiali della Sharia. Così come la vittima, anche la ‘boia’ è completamente coperta, perché non deve essere riconosciuta: la donna punita era stata sorpresa in una stanza d’hotel insieme ad un uomo con cui non era sposata. Fare Sesso prima del matrimonio è infatti per la Sharia un crimine morale da ... newscronaca.myblog

myrtamerlino : Ho appena visto la foto di un’ufficiale #donna che frustava un’altra donna perché ha fatto sesso prima del matrimon… - ValeriaValente_ : La brutalità delle immagini che ci arrivano dall’#IIndonesia, una donna ufficiale che frusta un’altra donna 'colpev… - MimmoFiori55 : RT @myrtamerlino: Ho appena visto la foto di un’ufficiale #donna che frustava un’altra donna perché ha fatto sesso prima del matrimonio. No… -