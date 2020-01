Serata dalle mille emozioni al PalaTedeschi: Benevento 5, una vittoria per ‘zi Gaetano’ (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – E’ stata una Serata dalle emozioni forti quella vissuta ieri al PalaTedeschi che ha riaperto le porte al Benevento 5 nella sfida contro la Lu. Pe. Pompei. Una gara vissuta nel ricordo di Gaetano Allegretti, scomparso nei giorni scorsi dopo una lunga militanza nel mondo dello sport prima come massaggiatore e poi come magazziniere, cammino che lo ha visto chiudere la sua avventura proprio nell’organigramma del sodalizio del dg Antonio Collarile. I giallorossi hanno indossato una maglietta per celebrare ‘zi Gaetano’ con la sua immagine e una scritta eloquente: “6° uomo in campo”, frase che ha racchiuso in poche righe quello che era per tutti Gaetano Allegretti, una persona capace di dare una carica enorme all’intero ambiente oltre ad essere un professionista esemplare. Prima del calcio d’inizio, Nico Serino, capitano del Benevento 5, ha ... anteprima24

DaRonz82 : Ci aspetta un'altra grande serata di coppa su @radiobolognauno. Appuntamento dalle 20.40. - dungeonmilano : GLI EVENTI DE LE PRISONNIER Serata Bondage & Shibari Tutti i Giovedì dalle 20 alle 22 info -