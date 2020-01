Serale Amici ammessi, maglie verdi clamorose: chi ha preso maglia nonostante tutto (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Concorrenti Serale Amici 19, ammessi altri tre alla fase finale Tra i concorrenti del Serale di Amici 19 ci saranno anche loro: Giulia Molino, Valentin Alexandru e Nicolai Gorodiski. Si tratta di nomi che non erano sicurissimi per tanti motivi e che siamo sicuri faranno discutere; facciamo riferimento agli ultimi due, in realtà, e non … L'articolo Serale Amici ammessi, maglie verdi clamorose: chi ha preso maglia nonostante tutto proviene da Gossip e Tv. gossipetv

