Selena Gomez e Justin Bieber | il racconto inaspettato dopo la malattia

Selena Gomez parla di Justin Bieber e fa un’accusa abbastanza pesante : “Felice che sia finita” : A distanza di anni dalla loro rottura, Selena Gomez ha parlato del suo ex storico, Justin Bieber. La cantante di Lose You To Love Me in una recente intervista che ha rilasciato alla National Public Radio, ha accusato Bieber di ‘abusi emotivi’ ed ha scatenato la furia di molte Belieber. “Il nostro rapporto? Capisco che devi tirare fuori il suo nome, lo so. Non è stato il momento più difficile per me perché ho trovato forza in ...

Selena Gomez torna a parlare di Justin Bieber : “Mi sento vittima di abusi emotivi“ : Selena Gomez è tornata a parlare della sua relazione con Justin Bieber, ecco cosa ha detto la cantante Ad attirare l’attenzione del gossip ancora una volta Selena Gomez, la nota ed amata cantante all’’Independent ha parlato della sua chiacchierata storia d’amore con Justin Bieber, i due sono stati insieme per sette anni. La cantante si è lasciata sfuggire importanti rivelazioni sulla relazione avuta con il cantante, a detta sua è ...

Selena Gomez rivela : “Ho subito abusi emotivi da Justin Bieber” – VIDEO : In una recente intervista Selena Gomez è tornata a parlare della relazione con Justin Bieber, dicendo di aver subito abusi emotivi da parte della pop star. Per 7 anni la storia d’amore tra Selena Gomez e Justin Bieber ha fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo. I due erano entrambi bellissimi, ricchi di […] L'articolo Selena Gomez rivela: “Ho subito abusi emotivi da Justin Bieber” – VIDEO è apparso prima sul ...

Selena Gomez e Jennifer Aniston hanno parlato della loro amicizia e di quando si sono incontrate la prima volta : Una fantastica coppia di BFF The post Selena Gomez e Jennifer Aniston hanno parlato della loro amicizia e di quando si sono incontrate la prima volta appeared first on News Mtv Italia.

"Justin Bieber ha abusato emotivamente di me". Le rivelazioni di Selena Gomez - : Carlo Lanna In una recente intervista Selena Gomez, velatamente, ha ammesso che ha subito violenze psicologiche quando era insieme a Justin Bieber, e ora racconta tutto in un nuovo album La storia d’amore tra Justin Bieber e Selena Gomez è finita due anni fa. Lui è andato avanti con la sua vita, sposando in grande segreto la modella Hailey Baldwin, lei sta affrontando ancora il dolore di una rottura che proprio non riesce a digerire. ...

Selena Gomez vittima di abusi emotivi – VIDEO : Selena Gomez è tornata a parlare della sua storia con Justin Bieber, ammettendo di essere stata vittima di abusi emotivi. Selena Gomez, in una recente intervista per l’Independent, è tornata a parlare della sua storia con Justin Bieber e dei suoi problemi di salute. La Gomez ha così ammesso di essersi sentita vittima di abusi […] L'articolo Selena Gomez vittima di abusi emotivi – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito ...

Selena Gomez svela : “Justin Bieber? Ho subito abusi emotivi quando stavamo insieme” – VIDEO : Selena Gomez ha fatto sapere di aver subito abusi emotivi quando era fidanzata con Justin Bieber, ecco cosa ha detto la cantante Selena Gomez è tornata a parlare della sua storia d’amore con Justin Bieber. All’’Independent ha svelato di aver subito abusi emotivi, a detta sua è molto pericoloso mettersi mentalmente nella parte della vittima. Queste […] L'articolo Selena Gomez svela: “Justin Bieber? Ho subito abusi emotivi ...

Selena Gomez contro Justin Bieber | “vittima di abusi emotivi” : Selena Gomez ha rilasciato un’intervista nella quale è tornata a parlare della sua storia con Justin Bieber. Ci sono storie che anche dopo essere finite continuano a vivere seppur in modo diverse. Storie che non si smette mai di raccontare e di ascoltare e che anche dopo diverso tempo sembrano aver sempre qualcosa di nuovo […] L'articolo Selena Gomez contro Justin Bieber | “vittima di abusi emotivi” è stato pubblicato ...

Selena Gomez : “Ho subito abusi emotivi da Justin Bieber” : “E’ molto pericoloso mettersi mentalmente nella parte della vittima. Non sono irrispettosa nel raccontarlo, mi sento vittima di abusi emotivi“. Parole che Selena Gomez ha detto all’Independent in riferimento alla sua relazione con Justin Bieber. La cantante ha spiegato che nella sua canzone “Lose You to Love me” parla proprio della sua storia, durata sette anni, con la popstar e di come ha capito di doversene ...

Selena Gomez ha fatto i migliori complimenti a Demi Lovato dopo averla vista sul palco dei Grammy 2020 : "Grazie per il tuo coraggio" The post Selena Gomez ha fatto i migliori complimenti a Demi Lovato dopo averla vista sul palco dei Grammy 2020 appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez si è sentita “vittima di un abuso emotivo” quando stava con Justin Bieber : Ne ha parlato descrivendo "Lose You to Love Me" The post Selena Gomez si è sentita “vittima di un abuso emotivo” quando stava con Justin Bieber appeared first on News Mtv Italia.

Selena Gomez finalmente conferma : l’ultima canzone è per Justin Bieber : Lose you to love me di Selena Gomez parla della storia finita male con Justin Bieber Fan e giornalisti lo avevano capito già da un pezzo ma ora è la diretta interessata a confermare tutto. Lose you to love me di Selena Gomez parla della storia finita male con Justin Bieber. Una storia che ha […] L'articolo Selena Gomez finalmente conferma: l’ultima canzone è per Justin Bieber proviene da Gossip e Tv.

Jennifer Aniston sorprende le fan di Friends e intervista Selena Gomez all’Ellen Show (video) : In perenne stato di grazia, reduce dalla vittoria di un SAG Award per il suo ruolo nella serie AppleTv The Morning Show, Jennifer Aniston ha dato spettacolo all'Ellen DeGeneres Show nelle vesti di conduttrice, incontrando tante fan di Friends negli studi della Warner Bros. E tra loro anche una supporter d'eccezione, la popstar e attrice, nonché sua amica, Selena Gomez. La Rachel di Friends, oggi cinquant'anni e radiosa come quando ne aveva ...

Selena Gomez ce l’ha fatta : l’album “Rare” è in prima posizione nella chart di Billboard : Solo applausi per lei The post Selena Gomez ce l’ha fatta: l’album “Rare” è in prima posizione nella chart di Billboard appeared first on News Mtv Italia.