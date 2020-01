Sei Nazioni rugby femminile 2020: il calendario delle partite dell’Italia. Date, orari, tv: tre trasferte per le azzurre (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tutto pronto per l’esordio della Nazionale femminile italiana di rugby nel Sei Nazioni 2020: si comincia domenica, con la dura trasferta in terra gallese. Tre appuntamenti a domicilio per le azzurre, mentre due saranno le sfide nel Bel Paese con Scozia ed Inghilterra. Andiamo a scoprire il programma completo con il calendario di tutte le partite e come seguirle in TV. calendario ITALIA SEI Nazioni rugby femminile 2020 I giornata Domenica 2 febbraio Galles v Italia ore 14.00 II giornata Sabato 8 febbraio Francia v Italia ore 21.00 III giornata Domenica 23 febbraio Italia v Scozia ore 18.10 IV giornata Domenica 8 marzo Irlanda v Italia ore 14.00 V giornata Domenica 15 marzo Italia v Inghilterra ore 14.30 COME VEDERE IL SEI Nazioni femminile IN DIRETTA TV E STREAMING Diretta tv su Eurosport Diretta streaming su Eurosport Player Diretta live testuale su OA ... oasport

