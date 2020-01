Sei Nazioni 2020 rugby: il calendario delle partite dell’Italia. Orari, date, programma, tv (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Mancano soltanto tre giorni: il Sei Nazioni 2020 di rugby dell’Italia scatterà sabato 1 febbraio 2020 alle ore 15.15, quando gli azzurri faranno visita al Galles. Altra trasferta alla seconda giornata, con il match in casa della Francia domenica 9 febbraio alle ore 16.00. Dopo una settimana di pausa, esordio casalingo per l’Italia, che affronterà la Scozia sabato 22 febbraio alle ore 15.15 all’Olimpico di Roma. Altra settimana di sosta e nuova trasferta per la Nazionale, questa volta in Irlanda, sabato 7 marzo alle ore 15.15, poi ultima recita del torneo sabato 14 marzo alle ore 17.45 a Roma con l’Inghilterra. L’intero torneo verrà trasmesso in diretta tv su DMAX, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente sulla piattaforma DPlay, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale della manifestazione. Di seguito il calendario completo ... oasport

