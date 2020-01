Segre al Parlamento Europeo: «Il razzismo e l’antisemitismo sono insiti nei poveri di spirito» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Oggi, mercoledì 29 gennaio, al Parlamento Europeo si è commemorato il 75° anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz con una cerimonia in memoria di tutte le vittime dell’Olocausto. Su invito del Presidente David Sassoli, il 29 gennaio, alle ore 15.00, la senatrice italiana Liliana Segre, sopravvissuta all’Olocausto, ha preso parola davanti all’assemblea. «È un’emozione entrare in questo Parlamento Europeo dopo aver visto all’ingresso le bandiere colorate di tanti Stati affratellati. Non è stato sempre così», ha detto Segre. «Mi hanno fatto ricordare quella voglia che avevo di trovare una parola comune con le altre detenute». «Il 27 gennaio avevo 13 anni – ha raccontato la senatrice – ed ero schiava in una fabbrica che faceva munizioni per mitragliatrici. Io non sono stata liberata il 17 gennaio, ma facevo ... open.online

Europarl_IT : 'Non nascondo l’emozione profonda di entrare in questo Parlamento europeo dopo aver visto all’ingresso le bandiere… - PaoloGentiloni : La forza della testimonianza. Un onore ascoltare Liliana #Segre al Parlamento europeo - RaiNews : #LilianaSegre interviene al Parlamento europeo: 'Ancora oggi qualcuno nega l'Olocausto. Ma è impossibile dimenticar… -