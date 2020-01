Seggiolini anti-abbandono, arriva il bonus per l’acquisto dei dispositivi: ecco come richiederlo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dal 20 febbraio le famiglie italiane potranno richiedere il bonus da 30 euro per l'acquisto dei Seggiolini anti-abbandono: i dispositivi salva-bebè saranno infatti obbligatori dal 6 marzo per tutti i bambini al di sotto dei quattro anni. Vediamo come richiedere il bonus e come ottenere il rimborso in caso di acquisto già effettuato. fanpage

