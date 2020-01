Sea of Thieves, al via l'Affiliazione degli Alleati che consente di trovare gruppi di giocatori (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Rare ha svelato una nuova funzionalità disponibile ora all'interno di Sea of Thieves, ovvero "l'Alleanza degli Affiliati". Ma in cosa consiste?L'Alleanza degli Affiliati consente di entrare a far parte di un gruppo di giocatori per proseguire l'avventura insieme. Attualmente i gruppi sono suddivisi per nazionalità, perciò se state cercando un gruppo italiano potrete farlo. Rare tuttavia incoraggia a creare il proprio gruppo come parte dell'alleanza: per crearne uno però dovrete attenervi a determinate regole.Per tutte le informazioni potete visitare il sito ufficiale del gioco. Solo recentemente Sea of Thieves ha raggiunto il traguardo dei 10 milioni di giocatori e come tale risulta essere il gioco di maggior successo di Microsoft.Leggi altro... eurogamer

