“Se solo…”. Il dramma segreto di Kate Middleton: lo confessa senza vergogna e lascia tutti basiti (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Non si fa che parlare della casa reale inglese, negli ultimi tempi. Dopo tutti i gossip riguardo il “divorzio” reale di Meghan Markle e del principe Harry dalla casa reale, stavolta si torna a parlare di Kate Middleton. La bella moglie di William, ora che la cognata se ne è andata in Canada, è tornata di nuovo la primadonna d’Inghilterra. Anche se, diciamocelo, Meghan Markle non era stata in grado di rubarle lo scettro. Ne sono state dette tante, sulla “povera” Meghan, per esempio che, già prima di sposare Harry, la ex attrice americana, aveva pianificato tutto. Secondo alcuni, dunque, è una donna diabolica. Ma non stiamo qui a parlare di lei. Ora parliamo della bella moglie di William, Kate Middleton e del suo dramma segreto. Cosa? Un dramma? E cosa è successo alla meravigliosa principessa che con il suo sorriso ha fatto innamorare il mondo? Sarebbe stata la stessa Kate Middleton a ... caffeinamagazine

tancredipalmeri : Ultimo minuto per il Milan. Se solo ci fosse stato Kobe ?? - GrassoEmanuele2 : @GiorgiaButera1 Ragazze io vi mando un abbraccio anche se solo virtuale,non so se vi servirà a farvi sentire più in… - laetranger : @Stefano0323 Se solo ci fosse stata veramente la 'denocrazia'... -