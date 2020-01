Scuola, Azzolina annuncia tre nuovi concorsi. Assunzioni per circa 60 mila posti (Di mercoledì 29 gennaio 2020) «Non è normale avere 1 precario su 5». E ancora: «Il ministero dell’Istruzione ha vissuto di emergenze e non è mai stata fatta una degna programmazione di quanti andavano in pensione». Così su Radio 1 la nuova responsabile dell’Istruzione Lucia Azzolina annuncia di voler rimettere in marcia la macchina dei concorsi nella Scuola. Lo aveva anticipato in un’intervista al Sole 24 Ore in cui aveva dichiarato di voler favorire l’assunzione di un totale 62-64 mila posti da insegnante a cui ne dovrebbero seguire circa 5 mila per i prof di religione. I nuovi posti si sono liberati in seguito alla riforma del sistema pensionistico nota come Quota 100. «Sto lavorando perché i 9mila posti che non erano stati dati di ruolo possano essere dati subito», ha dichiarato Azzolina. I nuovi concorsi Il nuovo ministro ha anche annunciato che entro febbraio verranno banditi ... open.online

